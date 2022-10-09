Канье Уэста заблокировали в соцсети из-за антисемитского поста

Профиль Канье Уэста заблокировали в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) в связи с публикацией антисемитского поста. Об этом сообщает портал Variety со ссылкой на представителя Meta (признана экстремистской организацией). В корпорации рассказали, что пост рэпера, нарушивший правила пользования соцсетью, был удален.

Причиной блокировки стал опубликованный Уэстом скриншот переписки с рэпером Пи Дидди. В нем Уэст обвинил коллегу в том, что им якобы «управляют евреи».

По мнению представителей Американского еврейского комитета, рэпер продемонстрировал «антисемитские клише — такие как жадность и контроль».

«Канье Уэст должен научиться доносить свою точку зрения, не прибегая к антисемитизму. В последнюю неделю музыкант разжигал ненависть к евреям», — заявили в комитете.