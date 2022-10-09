Согдиана отсудила у застройщика миллион рублей

Российская и узбекская певица Оксана Нечитайло, известная под псевдонимом Согдиана, смогла отсудить у обманувшего ее застройщика крупную сумму. Артистка получила 1,255 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2019 году Нечитайло приобрела у акционерного общества «Лобачевского 120» квартиру площадью 80 квадратных метров в строящемся доме. Объект обещали сдать летом 2021 года, однако к назначенному сроку певица так и не получила новое жилье.

Нечитайло обратилась в суд, потребовав возместить ущерб за нарушение договора об участии в долевом строительстве. Запрашиваемая артисткой компенсация составила 2,5 миллиона рублей, но иск удовлетворили только частично — певица получила лишь половину суммы.