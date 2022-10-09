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2 часа назад

Известная певица отсудила у застройщика миллион рублей

Lenta.ruиещё 1

Российская и узбекская певица Оксана Нечитайло, известная под псевдонимом Согдиана, смогла отсудить у обманувшего ее застройщика крупную сумму. Артистка получила 1,255 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Согдиана отсудила у застройщика миллион рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2019 году Нечитайло приобрела у акционерного общества «Лобачевского 120» квартиру площадью 80 квадратных метров в строящемся доме. Объект обещали сдать летом 2021 года, однако к назначенному сроку певица так и не получила новое жилье.

Нечитайло обратилась в суд, потребовав возместить ущерб за нарушение договора об участии в долевом строительстве. Запрашиваемая артисткой компенсация составила 2,5 миллиона рублей, но иск удовлетворили только частично — певица получила лишь половину суммы.

В августе в подмосковном Реутове в отношении застройщика жилого комплекса возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере — оказалось, что компания не планировала заканчивать строительство дома, работы над которым начались в 2016 году. Количество обманутых дольщиков, вложивших более 2,7 миллиарда рублей в покупку квартир в здании, достигло более 650 человек.

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