Оксана Самойлова опубликовала видео из хаммама в купальнике

Видео, снятое в хаммаме, опубликовала блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звездная чета вместе с детьми отправилась в банный комплекс после отдыха на природе в Подмосковье.