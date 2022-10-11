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54 минуты назад

Оксана Самойлова опубликовала видео из хаммама в купальнике

Мослентаиещё 2

Видео, снятое в хаммаме, опубликовала блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звездная чета вместе с детьми отправилась в банный комплекс после отдыха на природе в Подмосковье.

Оксана Самойлова опубликовала видео из хаммама в купальнике
Фото: МослентаМослента

«Что за восхитительный денек», — подписала кадры из парной одетая в сиреневый слитный купальник Самойлова.

Блогерша также опубликовала видео из уличной купели, снятое во время заката.

«Какой-то волшебный понедельник получился у нас», — заключила Самойлова.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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