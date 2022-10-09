Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Эмбер Херд арендовала виллу под чужим именем

Lenta.ru

Американская актриса Эмбер Херд использовала чужое имя для аренды виллы на Майорке. Она сняла жилье под именем Марты Джейн Каннари — американской разведчицы времен освоения Дикого Запада, известной как Бедовая Джейн. Об этом сообщает газета El Mundo.

Эмбер Херд арендовала виллу под чужим именем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Арендованная Херд вилла расположена в глубине испанского острова в муниципалитете Костич. Владельцем объекта является бывший политик Мария Антония Мунар, которая вышла из тюрьмы в 2020 году, проведя там семь лет из 14-летнего срока по обвинению в коррупции.

Неизвестно, сколько Херд заплатила за аренду виллы. Ранее в 2022 году дом выставили на продажу за 2,7 миллиона долларов. Площадь объекта составляет почти 465 квадратных метров, снаружи имеется бассейн, а внутри — домашний кинотеатр.

В июне была раскрыта стоимость особняка, который Херд снимала во время суда с Джонни Деппом. Актриса платила за проживание в доме 22 тысячи долларов в месяц. Площадь объекта составляет более 1207 квадратных метров, он расположен в 25 минутах езды от здания суда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители