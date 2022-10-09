Эмбер Херд арендовала виллу под чужим именем

Американская актриса Эмбер Херд использовала чужое имя для аренды виллы на Майорке. Она сняла жилье под именем Марты Джейн Каннари — американской разведчицы времен освоения Дикого Запада, известной как Бедовая Джейн. Об этом сообщает газета El Mundo.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Арендованная Херд вилла расположена в глубине испанского острова в муниципалитете Костич. Владельцем объекта является бывший политик Мария Антония Мунар, которая вышла из тюрьмы в 2020 году, проведя там семь лет из 14-летнего срока по обвинению в коррупции.

Неизвестно, сколько Херд заплатила за аренду виллы. Ранее в 2022 году дом выставили на продажу за 2,7 миллиона долларов. Площадь объекта составляет почти 465 квадратных метров, снаружи имеется бассейн, а внутри — домашний кинотеатр.