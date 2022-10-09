Продюсер "Ласкового мая" хочет судиться за права на песни группы

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин направил иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на песни коллектива. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Пятом кассационном суде общей юрисдикции.

"Да, иск поступил", - сказали в суде, однако иных подробностей не сообщили.

Согласно данным дела, Разин подал кассацию, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции. Его цель - добиться перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к нему.

Информацию об иске ТАСС также подтвердил директор солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.