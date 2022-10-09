Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
3 часа назад

Продюсер "Ласкового мая" хочет через суд добиться получения прав на песни группы

ТАССиещё 4

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин направил иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на песни коллектива. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в Пятом кассационном суде общей юрисдикции.

Продюсер "Ласкового мая" хочет судиться за права на песни группы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Да, иск поступил", - сказали в суде, однако иных подробностей не сообщили.

Согласно данным дела, Разин подал кассацию, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции. Его цель - добиться перехода прав на песни "Ласкового мая" от их автора Сергея Кузнецова к нему.

Информацию об иске ТАСС также подтвердил директор солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал обширный инфаркт. Коллектив получил широкую известность благодаря хитам "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь".

Звёзды,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители