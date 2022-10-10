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57 минут назад

Виктория Боня оправдалась за свой необычный загар

Мослентаиещё 1

Телеведущая Виктория Боня оправдалась за свой необычный загар. В личном Telegram-канале звезда объяснила, что похожий на неудачный контуринг «загар альпиниста» — это одна из издержек восхождения в горы.

Виктория Боня оправдалась за свой необычный загар
Фото: МослентаМослента

«Он возникает из-за отражения ультрафиолетовых и инфракрасных лучей от снега. Создается эффект линзы. Кристально белый снег, яркое солнце, сухая погода — и вот», — написала она под соответствующим фото.

Недавно побывавшая в Гималаях Боня рассказала, что в горах достаточно пяти-десяти минут, чтобы загореть и даже покраснеть. «В городе или на пляже получить такой загар нельзя. Снежный загар отличается от пляжного своей интенсивностью», — подчеркнула она.

Телеведущая отметила, что защитные кремы даже с «высочайшими» SPF бессильны, и уточнила, что ее случай — не самый ужасный из возможных. «Из-за высокой опасности снежной слепоты, практически всегда на моем лице были большие очки», — объяснила она свой нынешний внешний вид.

Еще один минус восхождения на снежные вершины — «отеки всего, от ног до лица», продолжила Боня. «Мои губы увеличились раза в три, наверное. Обветрились и потрескались», — поделилась она.

Телезвезда добавила, что через неделю она должна прийти в норму, начать снова «сиять и блистать».

Звёзды,Виктория Боня,
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