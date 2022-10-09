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59 минут назад

Снимется в фильме ужасов без грима: в Сети обсуждают новые фото Джонни Деппа

Super.ru

Пока Эмбер Херд назло всем хейтерам наслаждается жизнью и материнством на Мальорке, Джонни Депп колесит по Америке с концертами. Но если его бывшая жена на отдыхе только хорошеет, то актер в последнее время сильно сдал: лицо, которое выглядит как восковая маска, — так себе лук для вечно молодого пирата, согласитесь. И хотя Джонни был в отличном настроении, когда раздавал автографы на встрече с фанатами перед шоу в Нью-Йорке, поклонники все же отметили: рокерские усы и мушкетерская бородка, которые он демонстрировал на суде, шли ему намного больше.

В Сети обсуждают фото постаревшего Джонни Деппа
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

А с гладко выбритым лицом Депп уж слишком сильно напоминает дядюшку Фестера, которого в сериале Тима Бертона, как оказалось, играет другой актер. Так что советуем режиссеру срочно дописать новую роль для старого друга, такая фактура пропадает!

Звёзды,Джонни Депп,Тим Бертон,
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