В Сети обсуждают фото постаревшего Джонни Деппа

Пока Эмбер Херд назло всем хейтерам наслаждается жизнью и материнством на Мальорке, Джонни Депп колесит по Америке с концертами. Но если его бывшая жена на отдыхе только хорошеет, то актер в последнее время сильно сдал: лицо, которое выглядит как восковая маска, — так себе лук для вечно молодого пирата, согласитесь. И хотя Джонни был в отличном настроении, когда раздавал автографы на встрече с фанатами перед шоу в Нью-Йорке, поклонники все же отметили: рокерские усы и мушкетерская бородка, которые он демонстрировал на суде, шли ему намного больше.