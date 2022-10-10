Настя Ивлеева рассказала о планах похудеть на 10 кг

«Я купила себе блокнот, чтобы записывать самые важные дела и планы на жизнь! Вот такой блокнотик, вот так мы его кладем, сюда вот сейчас берем и пишем ручкой: «Похудеть на десять килограммов! Обязательно», — сказала Ивлеева в видео.