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56 минут назад

Настя Ивлеева рассказала о планах похудеть на 10 кг

Газета.Ru

Блогерша Настя Ивлеева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сообщила, что планирует сбросить 10 кг. При этом звезда не уточнила, с какой целью она решилась на похудение.

Настя Ивлеева рассказала о планах похудеть на 10 кг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я купила себе блокнот, чтобы записывать самые важные дела и планы на жизнь! Вот такой блокнотик, вот так мы его кладем, сюда вот сейчас берем и пишем ручкой: «Похудеть на десять килограммов! Обязательно», — сказала Ивлеева в видео.

После этого телеведущая ударила блокнот.

В последнем выпуске AGENTSHOW с блогером Дмитрием Масленниковым на YouTube Ивлеева рассказала, почему у нее изменился размер груди. По ее словам, она перестала носить нижнее белье с эффектом пуш-ап и похудела на 15 кг.

«Был момент, когда я похудела люто. Это было, наверное, прошлым летом. Я была худее, чем сейчас, на 10 килограмм. У меня просто все уменьшилось», — пояснила она.

Звёзды,Дмитрий Масленников,
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