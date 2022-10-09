Семенович призналась в работе со свахой

В работе со свахой призналась в рамках шоу «Не принято обсуждать» певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович. Она рассказала, что хочет вступить в «четкие, классные партнерские отношения с мужчиной» и построить семью — «очень интересную, взрослую, качественную». Но из-за отсутствия времени ей некогда «высиживать» женихов в кафе.

Фото: Мослента Мослента

«Сейчас очень развиты свахи. И это круто. У меня тоже есть сваха, которая подбирает мне кандидатов. Она при этом очень крутой психолог, поэтому ведет подбор по психотипу», — поделилась Семенович.

Артистка отметила, что существует большое количество мужчин, которые заняты, которые работают с утра до ночи, и им некогда ходить по ресторанам, чтобы знакомиться с женщинами. «И как знакомиться тогда? Помогают свахи. Профессиональное сватовство было принято на Руси издревле», — заметила Семенович.

Она порекомендовала всем свободным девушкам задуматься о таком способе поиска женихов.