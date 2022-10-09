Викторию Боню перепутали с Анджелиной Джоли

Виктория Боня в очередной раз заставила о себе говорить, опубликовав снимок, на котором ее можно перепутать с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Однако размер губ девушки на фото заставил многих задуматься, неужели Анджелина могла решиться на такое?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Бывшая участница главной телестройки страны «Дом-2» Виктория Боня остается одной из самых неоднозначных фигур в пространстве социальных сетей. Те прямые эфиры, которые Боня проводила в период острой фазы пандемии коронавируса, несколько месяцев обсуждали СМИ, так как она призывала байкотировать вакцинацию, с помощью которой, по ее мнению, нам должны были вживить чипы. Также Виктория вступила в конфликт с психотерапевтом Андреем Курпатовым, который высмеял ее поведение и даже поставил ей предварительный диагноз «клинической идиотии». Молчать Боня не стала и призвала всех здравомыслящих людей публично сжигать книги знаменитого психолога.