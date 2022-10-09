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27 минут назад

Викторию Боню перепутали с Анджелиной Джоли

Eva.ru

Виктория Боня в очередной раз заставила о себе говорить, опубликовав снимок, на котором ее можно перепутать с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Однако размер губ девушки на фото заставил многих задуматься, неужели Анджелина могла решиться на такое?

Викторию Боню перепутали с Анджелиной Джоли
Фото: Eva.ruEva.ru

Бывшая участница главной телестройки страны «Дом-2» Виктория Боня остается одной из самых неоднозначных фигур в пространстве социальных сетей. Те прямые эфиры, которые Боня проводила в период острой фазы пандемии коронавируса, несколько месяцев обсуждали СМИ, так как она призывала байкотировать вакцинацию, с помощью которой, по ее мнению, нам должны были вживить чипы. Также Виктория вступила в конфликт с психотерапевтом Андреем Курпатовым, который высмеял ее поведение и даже поставил ей предварительный диагноз «клинической идиотии». Молчать Боня не стала и призвала всех здравомыслящих людей публично сжигать книги знаменитого психолога.

Сегодня же большинство новостных телеграм-каналов запестрили опросами: кто изображен на фото — Анджелина Джоли или Виктория Боня? Действительно, блогер в профиль очень напоминает голливудскую красавицу, однако разве у Анджелины такие губы? Виктория все время пытается убедить почти 10 миллионов фанатов в социальной сети, что губы у нее исключительно натуральные, и даже публикует свои детские фотографии. Однако на представленных снимках то ли использован фильтр, то ли действительно Боня решила «подкачаться», публика так и не поняла.

Звёзды,Виктория Боня,Анджелина Джоли,
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