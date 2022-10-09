Собчак высказалась в годовщину автокатастрофы в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак высказалась в годовщину страшного ДТП в Сочи, в результате которого погибла молодая женщина Екатерина Тарасова . Комментарий журналистки прозвучал несколько дней спустя после того, как суд вынес приговор в отношении водителя такси, который вез дочь экс-губернатора Санкт-Петербурга в Адлер.

«Год со дня аварии в Сочи. Спасибо, что осталась жива. Огромное горе, что ушла Екатерина, - написала Ксения. - Дай Бог, чтобы у всех нас — тех, кто тогда пережил эту аварию, — больше такого испытания в жизни не выпало».

Ранее стало известно, что водитель такси, признанный виновником автокатастрофы, был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселения. Мужчина просил не лишать его свободы, так как он отец малолетних детей.

Автокатастрофа случилась 9 октября прошлого года между Красной Поляной и Адлером. Мерседес, в котором ехала Собчак на пассажирском сидении, вылетел на встречку и протаранил микроавтобус. Жертвой ДТП стала пассажирка второго транспортного средства. Несмотря на то, что Ксения не находилась за рулем, ей досталось критики: у людей возникли вопросы в связи с тем, что журналистка не вышла и не попыталась помочь пострадавшим.