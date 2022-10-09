Топ-5 осенних удовольствий: советы Ирены Понарошку

Гулять по желто-оранжевой шур-шур-реальности, собирать в карманы желуди и каштаны, перебирать их там задумчиво — четок и медитации Начать вязать свитер, носки или шарф — даже с нулевым уровнем подготовки есть шанс закончить к Новому году, и вопрос с подарком любимому будет зарыт (бонус — опять же, медитационный процесс, покой нервной системы) Отсосать и спрятать: летние вещи в вакуумные пакеты, вакуумные пакеты в ящик под кроватью — именно там им место на ближайшие 7 месяцев, а не на полках шкафа, где время пушистых свитеров и шерстяных жакетов Запечь тыкву с сыром — мое любимое «ленивое» блюдо: тыкву крупными кусочками раскладываем на противне. В духовку на 20-30 минут, потом сверху любой плавкий сыр и еще 5 минут, чтобы расплавился и подрумянился. Закидать рукколой, засыпать солью, перцем, тыквенными семечками, зернами граната для красоты и все! Поплавать в бассейне с видом на осенний лес, пройти детокс-программу, сделать чек-ап и подготовить иммунитет к встречам с людьми.

В осенний период многим из нас нужна поддержка, ведь дождливая погода и уменьшение светового дня после знойного лета не лучшим образом влияют на наше самочувствие. Нас может тянуть в сон, на лишний кусок пирога — все это признаки осенней хандры. Конечно, несколько дней можно и погрустить, поваляться с книгой на диване и посмотреть давно отложенный сериал, но долго задерживаться в этом состоянии — довольно опасно. Можно увязнуть в бездействии и апатии, что чревато снижением работоспособности и набором лишним килограммов. Согласитесь, перспектива не очень. Телеведущая и известный блогер Ирена Понарошку несколько часов назад решила поддержать подписчиков, которые уже столкнулись с проявлениями осеннего недуга. Звезда уверена, что пускать на самотек свое состояние нельзя, поэтому опубликовала пять рекомендаций, среди которых любой человек найдет для себя подходящую. Боремся с хандрой вместе!