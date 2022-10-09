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1 час назад

Юморист Евгений Петросян убрал из фамилии одну букву для простоты произношения

Слово и Дело

Выяснилась настоящая фамилия звезды шоу «Аншлаг» Евгения Петросяна. Об этом пишет портал «КиноАфиша».

Раскрыта настоящая фамилия Петросяна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Юморист в 1995 году повел под венец Елену Степаненко. Их пара считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако в 2018 году, спустя 23 года совместной жизни, они шокировали общественность решением о разводе. Во время бракоразводного процесса всплыла правда о фамилии знаменитого телеведущего.

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Как оказалось, Евгений Ваганович лишь отчасти Петросян. На официальном сайте Хамовнического суда по иску Степаненко в качестве ответчика записан Петросянц Е. В. Артист не скрывал, что убрал одну букву из фамилии для простоты произношения.

Звёзды,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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