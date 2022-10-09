Раскрыта настоящая фамилия Петросяна

Выяснилась настоящая фамилия звезды шоу «Аншлаг» Евгения Петросяна. Об этом пишет портал «КиноАфиша».
Юморист в 1995 году повел под венец Елену Степаненко. Их пара считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Однако в 2018 году, спустя 23 года совместной жизни, они шокировали общественность решением о разводе. Во время бракоразводного процесса всплыла правда о фамилии знаменитого телеведущего.
Как оказалось, Евгений Ваганович лишь отчасти Петросян. На официальном сайте Хамовнического суда по иску Степаненко в качестве ответчика записан Петросянц Е. В. Артист не скрывал, что убрал одну букву из фамилии для простоты произношения.