Обвиненный в изменах Адам Левин провел день с семьей на пляже

Солиста группы Maroon 5 Адама Левина, обвиненного несколькими женщинами в изменах жене, заметили на пляже в Калифорнии вместе со всей семьей. Об этом сообщает Page Six.

Адам Левин вместе с женой, моделью Бехати Принслу и двумя дочерьми, шестилетней Дасти Роуз и четырехлетней Джио Грейс, проводил время на побережье в районе Монтесито. На фото, сделанных папарацци, видно, что семья мирно отдыхает, лежа на покрывале, и 34-летняя Бехати Принслу, находящаяся сейчас в положении, смеется над какими-то высказываниями 43-летнего Левина.

Отмечается, что супруги выглядели расслабленными и спокойными, несмотря на скандалы, связанные с предположительными изменами солиста Maroon 5, в прессе.