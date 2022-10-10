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54 минуты назад

Обвиненный в изменах Адам Левин провел день с семьей на пляже

Газета.Ru

Солиста группы Maroon 5 Адама Левина, обвиненного несколькими женщинами в изменах жене, заметили на пляже в Калифорнии вместе со всей семьей. Об этом сообщает Page Six.

Обвиненный в изменах Адам Левин провел день с семьей на пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Адам Левин вместе с женой, моделью Бехати Принслу и двумя дочерьми, шестилетней Дасти Роуз и четырехлетней Джио Грейс, проводил время на побережье в районе Монтесито. На фото, сделанных папарацци, видно, что семья мирно отдыхает, лежа на покрывале, и 34-летняя Бехати Принслу, находящаяся сейчас в положении, смеется над какими-то высказываниями 43-летнего Левина.

Отмечается, что супруги выглядели расслабленными и спокойными, несмотря на скандалы, связанные с предположительными изменами солиста Maroon 5, в прессе.

В сентября модель Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Самнер Строу, а вслед за ней и несколько других девушек, публично рассказали о краткосрочных связях с Адамом Левином, однако в начале октября его супруга Бехати Принслу пришла поддержать мужа на его концерте.

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