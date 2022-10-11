Как сейчас выглядит и чем занимается подросшая дочь Началовой

Единственной дочери покойной Юлии Началовой Вере Алдониной сейчас 15 лет. О девочке мало что слышно. Новых постов в ее инстаграме не было очень долго. Вчера, 10 октября, Вера нарушила молчание и опубликовала снимки из Кремлевского концертного зала. Девушка оказалась там не по случаю выступления какой-нибудь маститой звезды. Вера сама была на сцене и пела для зрителей!
«Вчера я приняла участие в гранд-финале музыкального фестиваля «Большая сцена», который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Это было невероятно!» — написала дочь Юлии Началовой.
Подписчики тепло отреагировали на пост, среди них были и звезды шоу-бизнеса. Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова написала:
«Верочка, как же красиво, браво!»
Александр Панайотов первым оставил свой комментарий в виде сердечка, а певец и выпускник «Фабрики звезд» Юрий Титов написал лаконичное:
«Браво!»
Многие фолловеры отметили, что голос Веры похож на мамин:
«Юлия подарила свой голос тебе, а ты теперь снова и снова даришь его нам», «мамины нотки слышны тоже, молодец, девочка, успехов тебе на этом пути».
И, конечно, нельзя не отметить, что чем старше становится Вера, тем больше она похожа на свою маму.