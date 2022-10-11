Как сейчас выглядит и чем занимается подросшая дочь Началовой

Единственной дочери покойной Юлии Началовой Вере Алдониной сейчас 15 лет. О девочке мало что слышно. Новых постов в ее инстаграме не было очень долго. Вчера, 10 октября, Вера нарушила молчание и опубликовала снимки из Кремлевского концертного зала. Девушка оказалась там не по случаю выступления какой-нибудь маститой звезды. Вера сама была на сцене и пела для зрителей!