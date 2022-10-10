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1 час назад

Младшая сестра Кейт Мосс снялась в нижнем белье для журнала

Lenta.ru

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти снялась в откровенном образе для модного журнала The Untitled Magazine и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Младшая сестра Кейт Мосс снялась в нижнем белье для журнала
Фото: Lenta.ruLenta.ru

24-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она позирует в нижнем белье черного цвета в сочетании с кожаной курткой и ботфортах на шнуровке. При этом на некоторых фотографиях телезвезда запечатлена топлес в трусах-стрингах и длинных перчатках. Образ девушки дополнили уложенные в кудри волосы и ярко-красная помада со стрелкой на веках.

Подписчики восхитились внешним видом Мосс в многочисленных комментариях.

«Вау», «Ты шикарна», «Красота», «Восхищаюсь тобой, Лотти», «Красота на экране», «Я обожаю тебя», «Просто лучшая», — высказывались поклонники.

Звёзды,Кейт Мосс,
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