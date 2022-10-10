Младшая сестра Кейт Мосс снялась в нижнем белье для журнала

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти снялась в откровенном образе для модного журнала The Untitled Magazine и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она позирует в нижнем белье черного цвета в сочетании с кожаной курткой и ботфортах на шнуровке. При этом на некоторых фотографиях телезвезда запечатлена топлес в трусах-стрингах и длинных перчатках. Образ девушки дополнили уложенные в кудри волосы и ярко-красная помада со стрелкой на веках.