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1 час назад

Еле читают и не могут завязать шнурки: звезды с расстройством обучения

WomanHit.ru

Они умеют перевоплощаться в любого героя, заставлять зрителей плакать, смеяться и любить, но не могут завязать шнурки или прочитать текст с первого раза. Эти звезды страдают нарушениями обучения: обычно это врожденные особенности, которые очень сложно или невозможно скорректировать.

Еле читают и не могут завязать шнурки: звезды с расстройством обучения
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Так, звезда фильмов о «Гарри Поттере» Дэниел Рэдклифф плохо справляется с мелкими рутинными задачами: он не может завязать шнурки, пишет ужасным почерком и иногда с трудом владеет кистями рук. Актер признается, что в школе чувствовал себя ужасно из-за диспраксии — учителя его критиковали, не зная, что легкая форма этого заболевания и делает почерк мальчика настолько неразборчивым и странным.

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Как и Рэдклиффу, Вупи Голдберг тоже тяжело давалось обучение, преподаватели считали, что она ленивая. Но мать девочки заметила, что будущая звезда обладает феноменальной памятью: она запоминает параграф учебника с первого раза на слух, но не может его прочитать. Женщина отвела дочь к специалистам и услышала диагноз — дислексия. Так выяснилось, что у Вупи врожденная особенность, из-за которой она не может писать и с трудом читает.

Шер тоже едва смогла закончить школу: она страдает от редкой формы расстройства обучения — дискалькуляции. Актриса не может совершить простейших математических действий и сложить даже «2+2».

«Я не могла быстро читать, постоянно запиналась и отвлекалась: почти все, что я знаю, я выучила наизусть, чтобы не перечитывать по нескольку раз. А домашние задания по математике были для меня чем-то вроде попыток понять санскрит», — рассказала певица в своей автобиографии.

Стивен Спилберг в школе считался настоящим лентяем, он научился читать на два года позже одноклассников. С трудом писал сочинения, а в 65 лет узнал, что всю жизнь страдал от легкой формы дислексии.

«Фильмы спасли меня от чувства стыда, от вины перед родителями за провалы в учебе. Это была моя форма побега от реальности».

Более распространенным заболеванием страдает Джастин Тимберлейк: будучи маленьким мальчиком, он никогда не мог усидеть за обеденным столом, а уложить его спать для родителей становилось целым испытанием. Да и в школе особой усидчивостью он не отличался. СДВГ проявляется такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, импульсивность, а также трудности с восприятием информации.

Позже у артиста обнаружили еще один синдром — ОКР, который состоит в необходимости постоянно выполнять те или иные ритуалы.

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