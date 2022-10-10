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1 час назад

Боня потратила 3 млн рублей на восхождение на гору

Секрет Фирмы

Пока обычные люди каждый день переживают какие-то трудности, богатые намеренно создают их себе, да ещё и за большие деньги. Вот, к примеру, Виктория Боня решила подняться на гору Манаслу в Непале и отдала за это экстремальное удовольствие $50 000 (более 3 млн рублей). При этом Вика, как настоящий блогер, вела трансляцию почти всё восхождение и рассказывала о трудностях (а их было немало).

Боня потратила 3 млн рублей на восхождение на гору
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Вообще цена восхождения на Манаслу стартует с $15 500 — почему же Боне пришлось отдать сильно больше? Попросила организовать себе максимально люксовые условия? В этом звезда не призналась, однако отметила, что отдала очень большие деньги за это путешествие.

«В следующий раз мне всё обойдётся гораздо дешевле», — написала знаменитость.

Всем бы таких клиентов, как Виктория. Она уже заявила, что повторит поход через несколько месяцев — да ещё и не одна, а со своим мужчиной.

Возможно, скоро Боня сама начнёт организовывать такие экстремальные туры для своих поклонников. Так уже было с шаманскими ретритами — сначала она подробно рассказывала про них в социальных сетях, а потом начала продавать их подписчикам. Отдать за это удовольствие нужно было всего-то $5351 с человека. И, кстати, цена не отпугнула.

Звёзды,Виктория Боня,
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