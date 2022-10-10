Боня потратила 3 млн рублей на восхождение на гору

Пока обычные люди каждый день переживают какие-то трудности, богатые намеренно создают их себе, да ещё и за большие деньги. Вот, к примеру, Виктория Боня решила подняться на гору Манаслу в Непале и отдала за это экстремальное удовольствие $50 000 (более 3 млн рублей). При этом Вика, как настоящий блогер, вела трансляцию почти всё восхождение и рассказывала о трудностях (а их было немало).

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вообще цена восхождения на Манаслу стартует с $15 500 — почему же Боне пришлось отдать сильно больше? Попросила организовать себе максимально люксовые условия? В этом звезда не призналась, однако отметила, что отдала очень большие деньги за это путешествие.

«В следующий раз мне всё обойдётся гораздо дешевле», — написала знаменитость.

Всем бы таких клиентов, как Виктория. Она уже заявила, что повторит поход через несколько месяцев — да ещё и не одна, а со своим мужчиной.