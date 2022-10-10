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33 минуты назад

Актриса "Игры престолов" Лина Хиди вышла замуж

Газета.Ru

Актриса «Игры престолов» Лина Хиди вышла замуж за звезду «Озарка» Марка Менчаку на частной церемонии в Италии. Об этом сообщает DailyMail.

Актриса "Игры престолов" Лина Хиди вышла замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Среди гостей на свадьбе были Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в «Игре престолов», а также ее муж Джо Джонас, Рик Эстли и Чарли Макьюэн.

Пара подтвердила свои отношения в ноябре 2020 года, несколькими месяцами ранее их видели вместе на премьере адаптации Стивена Кинга HBO «Посторонний», в которой Менчака сыграл главную роль. За два года до начала отношений с актером Хиди рассталась с Дэном Каданом, от которого родила дочь Тедди.

Первым мужем Хиди был музыкант Питера Пола Лохран, за которого она вышла замуж в 2007 году, однако шесть лет спустя брак распался. У бывших супругов есть 11-летний сын Уайли.

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