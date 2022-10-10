Джонни Депп побрился и разочаровал фанатов

Американский актер Джонни Депп сбрил бороду и разочаровал поклонников своим внешним видом. Соответсвующие снимки публикует Daily Mail.
59-летнюю звезду «Пиратов Карибского моря» сфотографировали перед выступлением в концертном зале Capital Theatre в Нью-Йорке. Он позировал с черном костюме с белой вышивкой и голубом берете с козырьком, дополнив свой наряд синими зеркальными очками и множеством украшений. На размещенных кадрах видно, что актер побрился и предстал перед публикой с распущенными волосами до плеч.
Читатели издания не оценили образ Деппа и высказались на эту тему в комментариях под материалом.
«Черт, я всегда представлял себе, каким изящным будет Депп в старости. К сожалению, он может закончить, как МиккМикки Рурк!», «Он выглядит изможденным», «Печально видеть его таким», «Старина Джонни, тебе точно не следовало бриться», — писали фанаты.