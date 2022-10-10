Джонни Депп побрился и разочаровал фанатов

59-летнюю звезду «Пиратов Карибского моря» сфотографировали перед выступлением в концертном зале Capital Theatre в Нью-Йорке. Он позировал с черном костюме с белой вышивкой и голубом берете с козырьком, дополнив свой наряд синими зеркальными очками и множеством украшений. На размещенных кадрах видно, что актер побрился и предстал перед публикой с распущенными волосами до плеч.