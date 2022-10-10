52-летняя Клаудия Шиффер показала, как выглядела в начале карьеры

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала архивные кадры, сделанные в начале ее карьеры. Снимками она поделилась в социальных сетях.
52-летняя Клаудия Шиффер выложила в личном блоге видео, на котором она рассказывает о себе и своих предпочтениях. К ролику она добавила: «Возможно, с тех пор я кое-чему научилась». В кадре супермодель позирует без макияжа и укладки, лежа на кровати в толстовке.
Поклонники написали в комментариях к фотографии: «Мой тинейджерский краш», «Лучшая супермодель 90-х», «19 лет, красотка», «Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м», «Красивая что тогда, что сейчас», «Время, когда у моделей еще были тела». Многие подчеркнули, что с годами супермодель практически не изменилась внешне.