52-летняя Клаудия Шиффер показала, как выглядела в начале карьеры

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала архивные кадры, сделанные в начале ее карьеры. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

52-летняя Клаудия Шиффер выложила в личном блоге видео, на котором она рассказывает о себе и своих предпочтениях. К ролику она добавила: «Возможно, с тех пор я кое-чему научилась». В кадре супермодель позирует без макияжа и укладки, лежа на кровати в толстовке.