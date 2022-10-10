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1 час назад

52-летняя Клаудия Шиффер показала, как выглядела в начале карьеры

Газета.Ru

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер опубликовала архивные кадры, сделанные в начале ее карьеры. Снимками она поделилась в социальных сетях.

52-летняя Клаудия Шиффер показала, как выглядела в начале карьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

52-летняя Клаудия Шиффер выложила в личном блоге видео, на котором она рассказывает о себе и своих предпочтениях. К ролику она добавила: «Возможно, с тех пор я кое-чему научилась». В кадре супермодель позирует без макияжа и укладки, лежа на кровати в толстовке.

Поклонники написали в комментариях к фотографии: «Мой тинейджерский краш», «Лучшая супермодель 90-х», «19 лет, красотка», «Сегодня ты выглядишь еще красивее, чем в 1989-м», «Красивая что тогда, что сейчас», «Время, когда у моделей еще были тела». Многие подчеркнули, что с годами супермодель практически не изменилась внешне.

Звёзды,Клаудия Шиффер,
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