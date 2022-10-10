Пригожин рассказал, почему у них с Валерией нет детей

Иосиф Пригожин решил дать интервью журналистам телеканала «Россия 1». Теперь все желающие могут узнать, почему у продюсера и у его супруги певицы Валерии все еще нет детей. Пригожин признался, что они с певицей планировали завести наследников, но общий ребенок у них так и не родился.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Пригожин рассказал журналистам о том, что они с Валерией пытались завести общего ребенка. Тем не менее, судьба распорядилась так, что у них есть дети только от других браков. Пригожин шутит, что у них с Валерией шесть детей на двоих. Он огорчен, что их общего ребенка звезда не смогла выносить.

Интернет-пользователи считают слишком откровенными высказывания Иосифа Пригожина. Им кажется, что продюсер должен был бы держать такие интимные подробности частной жизни при себе. Для женщин, которые не могут выносить ребенка, это большое горе, вне зависимости от того, были до этого у них дети или нет. Валерию жалеют, а Пригожина просят быть более тактичным.