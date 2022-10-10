Семенович призналась, как она страдала от похудения

Певица Анна Семенович 8 месяцев назад перенесла операцию по удалению жировой ткани на руках и подбородке. Недавно она сообщила, что пополнела на 10 килограммов и рассказала, планирует ли худеть.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Я стала больше весить на десять килограммов, но мне комфортно, мне классно», – заявила Семенович.

Она с содроганием вспомнила, как побежала уменьшать грудь, потому что считала, что эта часть тела затмила ее саму. Артистка сидела на жестких диетах и зависела от общественного мнения.

Чтобы избавиться от угнетающих мыслей, певице пришлось обратиться к психологу. Специалист помог ей перестать постоянно думать о похудении. И теперь Анна Семенович не считает, что набранные 10 килограммов – лишние, передает «Пятый канал».