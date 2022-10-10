Борщева опубликовала редкий кадр с мужем-бодибилдером

Звезда КВН Елена Борщева опубликовала серию редких кадров с супругом Валерием. Артистка рассказала подписчикам, что ее муж стал абсолютным чемпионом Москвы по бодибилдингу в категории "Атлетик".
"Валера – абсолютный чемпион. Лучший!",
– поделилась Борщева.
Поклонники Елены также поздравили ее мужа с победой. Кроме того, Валерия поддержали Алена Водонаева, Александра Савельева и Кристина Кретова.
Елена Борщева и Валерий Юшкевич поженились в 2005 году. Спустя два года у пары родилась дочь Марта, а в 2015 году дочь Ума.
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