Борщева опубликовала редкий кадр с мужем-бодибилдером

Звезда КВН Елена Борщева опубликовала серию редких кадров с супругом Валерием. Артистка рассказала подписчикам, что ее муж стал абсолютным чемпионом Москвы по бодибилдингу в категории "Атлетик".

"Валера – абсолютный чемпион. Лучший!",

– поделилась Борщева.

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Поклонники Елены также поздравили ее мужа с победой. Кроме того, Валерия поддержали Алена Водонаева, Александра Савельева и Кристина Кретова.

Елена Борщева и Валерий Юшкевич поженились в 2005 году. Спустя два года у пары родилась дочь Марта, а в 2015 году дочь Ума.