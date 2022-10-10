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47 минут назад

Звезда КВН Борщева поделилась редким кадром с мужем-бодибилдером

Мира Маркина

Звезда КВН Елена Борщева опубликовала серию редких кадров с супругом Валерием. Артистка рассказала подписчикам, что ее муж стал абсолютным чемпионом Москвы по бодибилдингу в категории "Атлетик".

Борщева опубликовала редкий кадр с мужем-бодибилдером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Валера – абсолютный чемпион. Лучший!",

– поделилась Борщева.

Соцсети

Поклонники Елены также поздравили ее мужа с победой. Кроме того, Валерия поддержали Алена Водонаева, Александра Савельева и Кристина Кретова.

Елена Борщева и Валерий Юшкевич поженились в 2005 году. Спустя два года у пары родилась дочь Марта, а в 2015 году дочь Ума.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Азамат Мусагалиев рассказал, что КВН помогает юмористам.

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