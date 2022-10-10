Адам Сэндлер приобрел элитный особняк

Известный американский комик и киноактер Адам Сэндлер купил особняк в элитном жилом районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс. Он заплатил за объект более четырех миллионов долларов, сообщает Dirt.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сэндлер и его супруга Джеки заплатили за особняк 4,1 миллиона долларов (более 255 миллионов рублей). Здание занимает 170 квадратных метров. Оно было построено в 1947 году, однако со временем там провели ремонт и полностью переделали ванную комнату и кухню.