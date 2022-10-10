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1 час назад

Дакота рассказала, как худеет на Мальдивах перед концертом

Super.ru

Рита Дакота не раз признавалась, что ведет постоянную борьбу с лишним весом, а красивая фигура ей дается не просто. Певица прошла все стадии: от ненависти к своему телу до, по ее словам, полного принятия.

Дакота рассказала, как худеет на Мальдивах перед концертом
Фото: Super.ruSuper.ru

«Раньше я себя ненавидела: насиловала, мучала, наказывала, делала липосакцию, объедалась, голодала, проходила чистки, глушила сигналы организма. В общем, издевалась как могла, — вспоминает Рита. — А сегодня я себя люблю, даже с прибавкой в весе».

И она на самом деле существует, и Рита борется с этим.

Рита рассказала в Инстаграме (запрещен в РФ), что в текущем году на стрессе она начала переедать, уже набрала семь килограммов. Сбросить их никак удается даже с усиленными ежедневными занятиями спортом. Но впереди у артистки концерт в Москве, и в преддверии важного события она все же решила прийти в идеальную форму, подключив спецпитание: «Стараюсь за эту неделю подсушиться к концерту». Дакота практически отказалась от фруктов (а если и ест, то только утром), налегает на белок, сложные углеводы и, конечно, овощи.

Звёзды,Рита Дакота,
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