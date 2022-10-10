Дана Борисова призналась, что зависима от пластики

Телеведущая Дана Борисова призналась в зависимости от пластических операций. Об этом сообщает "Пятый канал".

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Борисова не раз посещала пластического хирурга. В частности, звезда делала липосакцию и подтяжку лица. Не все эксперименты с внешностью были удачными, но это не останавливает телеведущую, и она по-прежнему жаждет операций:

"Я заменяю одну зависимость другой. Я уже кайфанула, я поняла Машу Малиновскую, когда нельзя остановиться на одной, другой операции, и мне уже очень хочется третью".

В будущем Борисова намерена убрать импланты и уменьшить грудь. Дана отметила, что такую операцию уже сделали Лера Кудрявцева и Регина Мяник:

"Они очень рекомендовали, говорят: это класс прям. И молодит, и нет этого объема".