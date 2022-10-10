Анна Семенович перестала бороться с полнотой

Российская певица Анна Семенович рассказала в одном из интервью, что перестала сопротивляться генетической предрасположенности к полноте.

Фото: Passion.ru Passion.ru

По ее словам, изначально она даже пыталась уменьшить грудь, чтобы о ней перестали писать в прессе. Также она перестала мучить себя изнуряющими диетами и спокойно может перекусить перед сном, чувствуя себя при этом спокойно и счастливо.

Также Анна заявила, что сейчас она находится в активном поиске, ходит на свидания, но пока серьезных отношений нет, потому что у нее есть свои ориентиры и предпочтения, которым она собираемся следовать. Быть любовницей – не для нее, она ищет своего мужчину и не бросается на первого встречного. Общественное же мнение, по поводу ее внешности, певицу больше не интересует.