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Только что

Анна Семенович перестала бороться с полнотой

Passion.ru

Российская певица Анна Семенович рассказала в одном из интервью, что перестала сопротивляться генетической предрасположенности к полноте.

Анна Семенович перестала бороться с полнотой
Фото: Passion.ruPassion.ru

По ее словам, изначально она даже пыталась уменьшить грудь, чтобы о ней перестали писать в прессе. Также она перестала мучить себя изнуряющими диетами и спокойно может перекусить перед сном, чувствуя себя при этом спокойно и счастливо.

Также Анна заявила, что сейчас она находится в активном поиске, ходит на свидания, но пока серьезных отношений нет, потому что у нее есть свои ориентиры и предпочтения, которым она собираемся следовать. Быть любовницей – не для нее, она ищет своего мужчину и не бросается на первого встречного. Общественное же мнение, по поводу ее внешности, певицу больше не интересует.

Актриса считает, что ее муж будет самым счастливым человеком, ведь она может и вовремя промолчать, и с утра приготовить завтрак, и вечером встретить в латексе.

Звёзды,Анна Семенович,
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