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31 минуту назад

Директор выступившей в откровенном наряде Королевой заявила, что певица "не привлекает внимание грудями"

Газета.Ruиещё 3

Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская ответила на критику певицы за эпатажные наряды на выступлениях. Своим заявлением она поделилась в беседе с «Пятым каналом».

Директор Королевой заявила, что певица "не привлекает внимание грудями"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королева выступила в Кремле в откровенном наряде — красном платье с большим вырезом. Из-за этого пошел слух о том, что артистка таким образом привлекает к себе внимание. Однако Наринская опровергла то, что певица хочет заявить о себе с помощью откровенных костюмов.

«Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики», — возмутилась директор артистки.

Ранее Королева оправдалась за выступление в синем платье на фоне желтых флагов.

Звёзды,Наташа Королева,
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