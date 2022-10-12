Директор Королевой заявила, что певица "не привлекает внимание грудями"

Концертный директор Наташи Королевой Марина Наринская ответила на критику певицы за эпатажные наряды на выступлениях. Своим заявлением она поделилась в беседе с «Пятым каналом».
Королева выступила в Кремле в откровенном наряде — красном платье с большим вырезом. Из-за этого пошел слух о том, что артистка таким образом привлекает к себе внимание. Однако Наринская опровергла то, что певица хочет заявить о себе с помощью откровенных костюмов.
«Она привлекает внимание не грудями своими, а своим голосом, номером. Людям делать нечего! Сидят, критики», — возмутилась директор артистки.
Ранее Королева оправдалась за выступление в синем платье на фоне желтых флагов.