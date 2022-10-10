Светлаков пошутил про скандалы Билана

Артист Сергей Светлаков входит в жюри шоу «Маска. Танцы». По задумке передачи члены жюри должны угадать, какая знаменитость скрывается под костюмом причудливого персонажа.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Так, Светлаков посчитал, что в костюме Сатурна мог бы быть певец Дима Билан.

«Дима бывает иногда сказочный, и после этого скандалы всякие получаются!» — пошутил комик.

Светлаков пошутил и над участником в костюме Снежного Барса, в котором члены жюри увидели Тарзана, мужа Наташи Королевой. Поэтому комик спросил у героя, не засовывали ли ему "денюжку в трусики".