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1 час назад

Светлаков пошутил про скандалы Билана

Диана Товсепова

Артист Сергей Светлаков входит в жюри шоу «Маска. Танцы». По задумке передачи члены жюри должны угадать, какая знаменитость скрывается под костюмом причудливого персонажа.

Светлаков пошутил про скандалы Билана
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Стало известно, кто будет вести шоу "Сто к одному"

Так, Светлаков посчитал, что в костюме Сатурна мог бы быть певец Дима Билан.

«Дима бывает иногда сказочный, и после этого скандалы всякие получаются!» — пошутил комик.

Светлаков пошутил и над участником в костюме Снежного Барса, в котором члены жюри увидели Тарзана, мужа Наташи Королевой. Поэтому комик спросил у героя, не засовывали ли ему "денюжку в трусики".

Ранее мы писали о подробностях нового шоу.

Звёзды,Наташа Королева,Дима Билан,Сергей Светлаков,
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