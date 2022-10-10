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1 час назад

Евгений Петросян спас жизнь звезде "Кривого зеркала" Александру Морозову

Диана Товсепова

Актер Александр Морозов, долгие годы снимавшийся в шоу "Кривое зеркало", рассказал в передаче «Малахов» на телеканале «Россия 1» о том, как его жизнь спас Евгений Петросян.

"Собрал с пола, отвез в больницу": Петросян спас жизнь Морозову
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

"Вот так мне мстили": Петросян рассказал о кознях Эрнста

Бесконечные гастроли и напряженный график работы плохо повлияли на Морозова — состояние здоровья ухудшилось, появился лишний вес и пагубное пристрастие к спиртному. В какой-то момент "загулы" актера не могли остановить ни родные, ни друзья. Тогда руку помощи ему протянул коллега-юморист Евгений Петросян.

"Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом и приехал. Я ничего не знал, он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил", — признался артист.

После этого Морозов стал понимать, что близкие люди у него есть, и начал сам пытаться справиться с проблемой. Он бросил пить и решил серьезно взяться за здоровье и внешность. С тех пор ему уменьшили желудок и сделали косметические процедуры — мужчина сбросил вес и стал выглядеть намного моложе.

Ранее мы писали о несчастном случае на съемках Есенина.

Звёзды,Евгений Петросян,Александр Морозов,
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