"Собрал с пола, отвез в больницу": Петросян спас жизнь Морозову

Актер Александр Морозов , долгие годы снимавшийся в шоу "Кривое зеркало", рассказал в передаче «Малахов» на телеканале «Россия 1» о том, как его жизнь спас Евгений Петросян .

Бесконечные гастроли и напряженный график работы плохо повлияли на Морозова — состояние здоровья ухудшилось, появился лишний вес и пагубное пристрастие к спиртному. В какой-то момент "загулы" актера не могли остановить ни родные, ни друзья. Тогда руку помощи ему протянул коллега-юморист Евгений Петросян.

"Когда мне было плохо, Петросян узнал об этом и приехал. Я ничего не знал, он просто постучал в дверь, зашел, собрал меня с пола, отвез в больницу и пролечил", — признался артист.

После этого Морозов стал понимать, что близкие люди у него есть, и начал сам пытаться справиться с проблемой. Он бросил пить и решил серьезно взяться за здоровье и внешность. С тех пор ему уменьшили желудок и сделали косметические процедуры — мужчина сбросил вес и стал выглядеть намного моложе.