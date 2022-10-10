Американская актриса Ева Лонгория, сыгравшая в знаменитом сериале "Отчаянные домохозяйки", уже не такая молодая, как ее героиня, жгучая красавица Габриэль Солис.

Однако 47-летняя актриса выглядит безупречно и демонстрирует свою подтянутую фигуру во время прыжков на батуте. Женщина тренируется в розовых спортивных легинсах и открытом топе.

Соцсети

Соцсети

Поклонники Лонгории были восхищены ее физической формой и писали одобрительные комментарии:

«47? Не верю!», «А вы точно уверены в своем возрасте?», «Невероятная фигура у вас».