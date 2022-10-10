Почему Бриджит Бардо променяла сына на собаку

Единственного сына актрисы и модели Брижит Бардо зовут Николя-Жак Шарье. Сейчас ему 62 и он практически не общается со звездной матерью. Но почему? Расскажет “Рамблер”.

Отношения с Жаком Шарье развивались слишком стремительно для Брижит. Она не хотела создавать семью и иметь детей в ближайшей перспективе. Но под давлением Брижит вышла замуж и забеременела. Актриса хотела пойти на аборт, но тогда они были под запретом во Франции. Да и супруг отговаривал ее от этого шага.

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Брижит во время беременности специально ездила верхом, чтобы спровоцировать выкидыш. А однажды из-за стресса на фоне домогательств папарацци, которым хотелось раздобыть снимки беременной кинозвезды, Бардо едва не покончила с собой. Жак Шарье был в ярости. Он ударил Брижит по лицу с такой силой, что та не удержалась на ногах и ударилась о стоящий за ее спиной шкаф. На нем образовалась трещина. Последние месяцы беременности Бардо жаловалась на постоянные почечные колики.

Роды стали для нее мучением. Во-первых, из-за папарацци рожать решено было дома. Во-вторых, буквально на следующий день после родов состоялась первая фотосессия Брижит.

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И хотя на всех фотографиях с новорожденным на руках актриса изображает счастливую улыбку, материнство превратило ее жизнь в ад. И она хотела из него выбраться.

Спустя несколько месяцев после родов она решила вернуться в кино. На съемочной площадке актриса познакомилась с актером Сами Фреем. Она влюбилась в него. Застукав их вместе, Жак Шарье устроил скандал и подрался с новым возлюбленным Бардо. В итоге пара развелась, а сын остался со своим отцом. Брижит завела собаку и стала спонсировать компании по защите животных.

В семидесятых актриса попыталась наладить отношения с Николя. Когда мальчику было 12, он стал чаще бывать в гостях у матери. А в один из дней сообщил, что не против пожить у нее некоторое время. Но в тот день Бардо готовилась принимать светских львов и львиц в своем особняке. Нянчиться с сыном не входило в ее планы. Николя быстро увезли к отцу. Этот случай сильно ранил мальчика.