Брэд Питт решил переехать в город для «стареющих знаменитостей»

По данным Sun, звезда «Бойцовского клуба» Брэд Питт выставил в аренду свой жилой комплекс в Лос-Анджелесе и решил переехать в другое место.

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Актер заселится в свой новый дом в Кармеле, который ранее принадлежал писателю Дэниелу Джеймсу. Питт купил поместье, известное как Seaward, еще в июле за 40 миллионов долларов. Издание отмечает, что это самая дорогая недвижимость, продававшаяся в этом районе.

Дом был построен более 100 лет назад по проекту архитектора Чарльза Самнера Грина. С 1999 года особняк принадлежал компании Searock, которая связана с бизнесменом Джозефом Ритчи. В феврале 2022-го предприниматель умер, затем дом купил Брэд Питт.