Популярная актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью. В сентябре она родила сына, но о пополнении звезда сериалов сообщила только в понедельник.
«Очень было сложно скрывать беременность, а теперь вас ждут все мои фото за эти чудо девять месяцев», – рассказала 28-летняя актриса на своей странице в соцсети.
Уколова не раскрывает личность супруга. Известно, что пара узаконила отношения в июне. До этого актриса была замужем за режиссером и оператором Антоном Зенковичем, с которым после трех лет брака развелась.
Анастасию Уколову зрители знают по ролям в таких проектах, как «Молодежка», «Дед Мороз. Битва магов», «Громкая связь», «Обратная связь», «В Бореньке чего-то нет», «Кровавая барыня», «СашаТаня» и «Деффчонки».