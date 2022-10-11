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4 часа назад

Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью

Мир24

Популярная актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью. В сентябре она родила сына, но о пополнении звезда сериалов сообщила только в понедельник.

Актриса Анастасия Уколова впервые стала матерью
Фото: Мир24Мир24

«Очень было сложно скрывать беременность, а теперь вас ждут все мои фото за эти чудо девять месяцев», – рассказала 28-летняя актриса на своей странице в соцсети.

Уколова не раскрывает личность супруга. Известно, что пара узаконила отношения в июне. До этого актриса была замужем за режиссером и оператором Антоном Зенковичем, с которым после трех лет брака развелась.

Анастасию Уколову зрители знают по ролям в таких проектах, как «Молодежка», «Дед Мороз. Битва магов», «Громкая связь», «Обратная связь», «В Бореньке чего-то нет», «Кровавая барыня», «СашаТаня» и «Деффчонки».

Звёзды,Анастасия Уколова,
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