Вдова Кобзона объяснила затворничество Моисеева

Во время эфира передачи "Ты не поверишь!" вдова народного артиста СССР объяснила, почему Моисеев стал вести уединенный образ жизни после перенесенных инсультов. По словам женщины, затворничество артиста было связано с изменениями в его внешнем виде, передает издание "Дни.ру".