Вдова Кобзона объяснила затворничество Моисеева

Нелли Кобзон, вдова российского эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона, рассказала, почему ныне покойный музыкант Борис Моисеев перестал появляться на публике.
Во время эфира передачи "Ты не поверишь!" вдова народного артиста СССР объяснила, почему Моисеев стал вести уединенный образ жизни после перенесенных инсультов. По словам женщины, затворничество артиста было связано с изменениями в его внешнем виде, передает издание "Дни.ру".
– Стеснялся своего вида! Он поправился, – отметила Нелли Кобзон.
Как сообщает СМИ, Борису Моисееву было сложно смириться с переменами во внешности, которые появились после перенесенных недугов.