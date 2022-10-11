Найди 5 отличий! Джонни Деппа сравнивают с Валерием Леонтьевым

Джонни Деппа всегда считали не только талантливым актером, музыкантом и художником, но и иконой стиля. Его хулиганские образы вызывали восхищение и желание их повторить. Теперь же в повторении и копировании уличают самого актера.

Фото: Eva.ru Eva.ru

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Главный хулиган голливуда Джонни Депп в следующем году готовится отметить свое 60-летие. В последние годы, знаменитый актер сильно изменился, ведь ему пришлось пережить серьезный стресс во время публичного выяснения с бывшей женой Эмбер Херд отношений в суде.

Поклонники отметили, что Джонни заметно постарел и набрал в весе, но самое главное — актер стал одеваться немного иначе и теперь напоминает народного артиста РФ Валерия Леонтьева. Несколько лет назад всегда яркий и эпатажный Валерий Яковлевич стал предпочитать более скромные вещи.

Теперь Леонтьев щеголяет в жилетах поверх рубашек или футболок, кепке-восьмиклинке и удобных стильных джинсах. Не игнорирует артист также причудливые балахоны.