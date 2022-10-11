Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
2 часа назад

Найди 5 отличий! Джонни Деппа все чаще сравнивают с Валерием Леонтьевым

Eva.ru

Джонни Деппа всегда считали не только талантливым актером, музыкантом и художником, но и иконой стиля. Его хулиганские образы вызывали восхищение и желание их повторить. Теперь же в повторении и копировании уличают самого актера.

Найди 5 отличий! Джонни Деппа сравнивают с Валерием Леонтьевым
Фото: Eva.ruEva.ru
Eva.ru

Главный хулиган голливуда Джонни Депп в следующем году готовится отметить свое 60-летие. В последние годы, знаменитый актер сильно изменился, ведь ему пришлось пережить серьезный стресс во время публичного выяснения с бывшей женой Эмбер Херд отношений в суде.

Поклонники отметили, что Джонни заметно постарел и набрал в весе, но самое главное — актер стал одеваться немного иначе и теперь напоминает народного артиста РФ Валерия Леонтьева. Несколько лет назад всегда яркий и эпатажный Валерий Яковлевич стал предпочитать более скромные вещи.

Теперь Леонтьев щеголяет в жилетах поверх рубашек или футболок, кепке-восьмиклинке и удобных стильных джинсах. Не игнорирует артист также причудливые балахоны.

И вот, когда-то виртуозно игравший с капризной модой и умело сочетавший богемную эстетику с хиппи, панком и гранжем, Депп стал одеваться в стиле Леонтьева, что тут же заметили его российские фанаты. Теперь в сети появляются оригинальные мемы и пользователи спорят, в чем причина таких перемен в образах главного кинопирата и есть ли перемены на самом деле.

Звёзды,Валерий Леонтьев,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители