Сын Талькова вычеркнул Азизу из жизни после слов о бизнесе отца

«Ты либо сумасшедшая, либо проплаченная. Я с тобой вообще ничего общего иметь не хочу. Мы раскрестим скоро Святика. А ты, видимо, прямиком. Твоя дорога уже понятно куда», — прокомментировал происходящее Тальков-младший.