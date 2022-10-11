Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
3 часа назад

Сын Игоря Талькова заявил, что вычеркнул Азизу из своей жизни после слов о бизнесе отца

Газета.Ru

Сын Игоря Талькова Игорь Тальков — младший публично раскритиковал певицу Азизу после того, как она высказалась о «темном бизнесе» покойного музыканта. Его слова цитирует TVCenter.

Сын Талькова вычеркнул Азизу из жизни после слов о бизнесе отца
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Ты либо сумасшедшая, либо проплаченная. Я с тобой вообще ничего общего иметь не хочу. Мы раскрестим скоро Святика. А ты, видимо, прямиком. Твоя дорога уже понятно куда», — прокомментировал происходящее Тальков-младший.

Его сын Святослав является крестником Азизы — артист заявил, что аннулирует обряд крещения, чтобы больше не иметь ничего общего с исполнительницей.

Звёзды,Игорь Тальков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители