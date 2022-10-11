Сын Талькова вычеркнул Азизу из жизни после слов о бизнесе отца

Сын Игоря Талькова Игорь Тальков — младший публично раскритиковал певицу Азизу после того, как она высказалась о «темном бизнесе» покойного музыканта. Его слова цитирует TVCenter.
«Ты либо сумасшедшая, либо проплаченная. Я с тобой вообще ничего общего иметь не хочу. Мы раскрестим скоро Святика. А ты, видимо, прямиком. Твоя дорога уже понятно куда», — прокомментировал происходящее Тальков-младший.
Его сын Святослав является крестником Азизы — артист заявил, что аннулирует обряд крещения, чтобы больше не иметь ничего общего с исполнительницей.