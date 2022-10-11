Канье Уэста заподозрили в романе с бывшей возлюбленной

Отношения пары в конце прошлого года не заладились.
Когда папарацци застали рэпера Канье Уэста с моделью Винетрией на светском мероприятии, поспешных выводов делать не стали.
Да, в декабре прошлого года они встречались, но отношения не заладились, пара рассталась. И их встреча не давала поводов для сплетен.
Но когда бывший супруг Ким Кардашьян и Винетрия пришлись вместе на другое мероприятие, тут уже слухи завертелись.
Возможно, бывшие возлюбленные и в самом деле решили дать своим отношениям второй шанс. Время покажет. Пока же американские СМИ уже называют Винетрию «старой новой» девушкой Канье.