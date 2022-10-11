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3 часа назад

Канье Уэста заподозрили в романе с бывшей возлюбленной

Inc-News

Отношения пары в конце прошлого года не заладились.

Канье Уэста заподозрили в романе с бывшей возлюбленной
Фото: Inc-NewsInc-News

Когда папарацци застали рэпера Канье Уэста с моделью Винетрией на светском мероприятии, поспешных выводов делать не стали.

Да, в декабре прошлого года они встречались, но отношения не заладились, пара рассталась. И их встреча не давала поводов для сплетен.

Но когда бывший супруг Ким Кардашьян и Винетрия пришлись вместе на другое мероприятие, тут уже слухи завертелись.

Возможно, бывшие возлюбленные и в самом деле решили дать своим отношениям второй шанс. Время покажет. Пока же американские СМИ уже называют Винетрию «старой новой» девушкой Канье.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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