Канье Уэста заподозрили в романе с бывшей возлюбленной

Отношения пары в конце прошлого года не заладились.

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Когда папарацци застали рэпера Канье Уэста с моделью Винетрией на светском мероприятии, поспешных выводов делать не стали.

Да, в декабре прошлого года они встречались, но отношения не заладились, пара рассталась. И их встреча не давала поводов для сплетен.

Но когда бывший супруг Ким Кардашьян и Винетрия пришлись вместе на другое мероприятие, тут уже слухи завертелись.