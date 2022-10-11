Киркоров удивил новым образом на концерте в Нижнем Новгороде

За время шоу артист сменил образ несколько раз, подбирая наиболее подходящий стиль под разные песни. Самым ярким и запоминающимся стал его выход перед исполнением композиции 2021-го года «По камням острым»: Филипп Киркоров предстал перед публикой с белыми кудрями до плеч.