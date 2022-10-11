Филипп Киркоров удивил новым образом на концерте в Нижнем Новгороде. Певец посетил город в рамках юбилейного гастрольного тура «Gold. The Greatest Hits» 7 октября.
За время шоу артист сменил образ несколько раз, подбирая наиболее подходящий стиль под разные песни. Самым ярким и запоминающимся стал его выход перед исполнением композиции 2021-го года «По камням острым»: Филипп Киркоров предстал перед публикой с белыми кудрями до плеч.
Поклонники по-разному отреагировали на наряд певца. Некоторые сравнили его с Аллой Пугачевой и певцом SHAMAN. Большинство поклонников растерялись при виде этого образа.
«Алла Борисовна, вы ли это?», «Это что за кудри такие, как у Шамана», — уточнили поклонники.
Сам певец остался доволен и концертом, и городом.
«Спасибо всем зрителям за тепло, любовь и аплодисменты! До новых встреч!» — заключил Филипп Киркоров.