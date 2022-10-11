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3 часа назад

Филипп Киркоров удивил новым образом на концерте в Нижнем Новгороде

Нижегородская правда

Филипп Киркоров удивил новым образом на концерте в Нижнем Новгороде. Певец посетил город в рамках юбилейного гастрольного тура «Gold. The Greatest Hits» 7 октября.

Киркоров удивил новым образом на концерте в Нижнем Новгороде
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

За время шоу артист сменил образ несколько раз, подбирая наиболее подходящий стиль под разные песни. Самым ярким и запоминающимся стал его выход перед исполнением композиции 2021-го года «По камням острым»: Филипп Киркоров предстал перед публикой с белыми кудрями до плеч.

Поклонники по-разному отреагировали на наряд певца. Некоторые сравнили его с Аллой Пугачевой и певцом SHAMAN. Большинство поклонников растерялись при виде этого образа.

«Алла Борисовна, вы ли это?», «Это что за кудри такие, как у Шамана», — уточнили поклонники.

Сам певец остался доволен и концертом, и городом.

«Спасибо всем зрителям за тепло, любовь и аплодисменты! До новых встреч!» — заключил Филипп Киркоров.

Звёзды,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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