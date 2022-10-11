Канье Уэста пригласили в Музей Холокоста после антисемитских постов

Музей Холокоста в Лос-Анджелесе пригласил рэпера Канье Уэста приехать в учреждение, чтобы узнать об опасности распространения ненавистнической и антисемитской риторики. Об этом сообщает ET.

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"Мы призываем вас посетить Музей Холокоста в Лос-Анджелесе, чтобы понять, как слова могут спровоцировать ужасное насилие и геноцид", - говорится в заявлении учреждения.

Аккаунт Канье Уэста заблокировали в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) в связи с публикацией антисемитского поста. Причиной блокировки стал выложенный скриншот переписки с рэпером Пи Дидди. В нем Уэст обвинил коллегу в том, что им якобы "управляют евреи".