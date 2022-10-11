Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
2 часа назад

Канье Уэста пригласили в Музей Холокоста после антисемитских постов в соцсетях

Газета.Ru

Музей Холокоста в Лос-Анджелесе пригласил рэпера Канье Уэста приехать в учреждение, чтобы узнать об опасности распространения ненавистнической и антисемитской риторики. Об этом сообщает ET.

Канье Уэста пригласили в Музей Холокоста после антисемитских постов
Фото: AP//Газета.RuAP//Газета.Ru

"Мы призываем вас посетить Музей Холокоста в Лос-Анджелесе, чтобы понять, как слова могут спровоцировать ужасное насилие и геноцид", - говорится в заявлении учреждения.

Аккаунт Канье Уэста заблокировали в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) в связи с публикацией антисемитского поста. Причиной блокировки стал выложенный скриншот переписки с рэпером Пи Дидди. В нем Уэст обвинил коллегу в том, что им якобы "управляют евреи".

Позже музыкант обрушился с критикой на Марка Цукерберга в Twitter, после чего его пост был удален.

Звёзды,Марк Цукерберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители