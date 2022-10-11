Рита Дакота осталась крайне недовольна полетом в бизнес-классе

Певица Рита Дакота оказалась в шоке после перелета бизнес-классом одной из известных авиакомпаний. Артистка возвращалась в Москву с отдыха.
«Все грязное, ушатанное просто. Это ужасно. Тут все скотчем заклеено. Дай бог, чтобы я просто долетела безопасно в этом самолете. Остальное уже не так важно», – написала певица в соцсетях.
Рита Дакота надеялась отоспаться во время перелета, так как сразу после него ей нужно было на репетицию, потому выбор пал на место в бизнес-классе. Но привычных мягких кресел и высококлассного сервиса там не оказалось.
По мнению певицы, этот «бизнес-класс» ничем не отличался от обычного места, которое обошлось бы намного дешевле. Дакота добавила, что она в целом не привередливая, но за «конскую цену» же, передает Teleprogramma.pro.