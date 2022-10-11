Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Анастасия Волочкова поддержала Сябитову после ее слов о содержанках

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова поддержала сваху Розу Сябитову, которая раскритиковала образ жизни содержанок. Слова артистки цитирует Teleprogramma.pro.

Волочкова поддержала Сябитову после ее слов о содержанках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я очень люблю и Розу Сябитову, и Ларису Гузееву, наимудрейшие женщины. И полностью согласна с данным мнением. Если даже взять мою историю с Сулейманом Керимовым, то на протяжении трех лет, несмотря на то, что он миллиардер, я в жизни не попросила у него ни копейки. Он все подарки делал сам, когда хотел», — заявила Волочкова.

Ранее Сябитова призвала женщин ничего не просить у мужчин, поскольку если мужчина поймет, что женщина полностью зависима от него, то перестанет бояться из-за потенциального разрыва и почувствует себя «хозяином». По мнению свахи, женщине стоит быть самодостаточной.

Звёзды,Роза Сябитова,Сулейман Керимов,Лариса Гузеева,Анастасия Волочкова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители