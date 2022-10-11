Волочкова поддержала Сябитову после ее слов о содержанках

Балерина Анастасия Волочкова поддержала сваху Розу Сябитову, которая раскритиковала образ жизни содержанок. Слова артистки цитирует Teleprogramma.pro.
«Я очень люблю и Розу Сябитову, и Ларису Гузееву, наимудрейшие женщины. И полностью согласна с данным мнением. Если даже взять мою историю с Сулейманом Керимовым, то на протяжении трех лет, несмотря на то, что он миллиардер, я в жизни не попросила у него ни копейки. Он все подарки делал сам, когда хотел», — заявила Волочкова.
Ранее Сябитова призвала женщин ничего не просить у мужчин, поскольку если мужчина поймет, что женщина полностью зависима от него, то перестанет бояться из-за потенциального разрыва и почувствует себя «хозяином». По мнению свахи, женщине стоит быть самодостаточной.