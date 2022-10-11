Сын Шварценеггера вошел в число самых красивых детей селебрити

Патрик Шварценеггер родился в семье знаменитого артиста и Марии Шрайвер. Наследник Арнольда Шварценеггера вырос успешным предпринимателем, моделью и актером. В свои 29 лет он уже снялся в таких фильмах, как «Полночное солнце» и «Одноклассники-2».