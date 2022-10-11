Игорь Верник похвастался сыном

Сколько бы поклонники Игоря Верника не спорили о его сходстве с братом и отцом, оно остается очевидным. Впрочем, не менее очевидно, что сын артиста также на него похож, даже с темной кожей.

Eva.ru

Актер и телеведущий Игорь Верник крайне редко появляется в социальных сетях. И, конечно, новые снимки в микроблогах знаменитости — настоящий подарок для его преданных поклонников.

Недавно Игорь показал общее фото с тремя поколениями мужчин клана Верников. Подписчики уже тогда обратили внимание, что с годами сын артиста становится все больше и больше на него похож. Но окончательно укрепиться в этом мнении интернет-пользователям помог свежий кадр Игоря с Григорием Верником.

На фото Верник-младший лучезарно улыбается в камеру, демонстрируя семейное обаяние. Впрочем, демонстрировал Григорий не только обаяние и фирменную улыбку Верников, но также свой сценический образ. Загримированный под мавра актер Театра на Бронной выглядел очень натурально.

«Сын сыграл в « Гамлете», — написал под фотографией гордый отец.