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43 минуты назад

Игорь Верник похвастался сыном

Eva.ru

Сколько бы поклонники Игоря Верника не спорили о его сходстве с братом и отцом, оно остается очевидным. Впрочем, не менее очевидно, что сын артиста также на него похож, даже с темной кожей.

Игорь Верник похвастался сыном
Фото: Eva.ruEva.ru
Eva.ru

Актер и телеведущий Игорь Верник крайне редко появляется в социальных сетях. И, конечно, новые снимки в микроблогах знаменитости — настоящий подарок для его преданных поклонников.

Недавно Игорь показал общее фото с тремя поколениями мужчин клана Верников. Подписчики уже тогда обратили внимание, что с годами сын артиста становится все больше и больше на него похож. Но окончательно укрепиться в этом мнении интернет-пользователям помог свежий кадр Игоря с Григорием Верником.

На фото Верник-младший лучезарно улыбается в камеру, демонстрируя семейное обаяние. Впрочем, демонстрировал Григорий не только обаяние и фирменную улыбку Верников, но также свой сценический образ. Загримированный под мавра актер Театра на Бронной выглядел очень натурально.

«Сын сыграл в « Гамлете», — написал под фотографией гордый отец.

Поклонники поспешили поздравить кумира с успехом его ребенка и отметили невероятное сходство отца и сына, даже когда последний был в образе темнокожего персонажа трагедии.

Звёзды,Григорий Верник,Игорь Верник,
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