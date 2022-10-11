«Тянул руки к шее»: Поргина рассказала о скандале с Варшавером

Актриса Людмила Поргина возмущена предложенными ей ролями. Директор «Ленкома» Марк Варшавер предлагает ей играть только в массовке, из-за чего прима продолжает с ним ругаться. Об этом пишет издание PROZVEZD.

По словам вдовы Николая Караченцова, она подошла к начальнику в коридоре театра. Как утверждает Людмила, она хотела лишь поговорить с директором, но он начал вести себя «безобразно».

«Тянул руки к моей шее. Кричал, что я — дура! А потом вызвал охранника, чтобы меня убрали из театра», — поделилась звезда.

Поргина была настолько шокирована такой реакцией, что ей стало плохо. 73-летней артистке вызвали скорую помощь.

«Боялась, что инфаркт случится. Приехала домой, ночь не спала: рыдала. Он мне нахамил, наорал. У меня давление подскочило до 160, до сих пор не опускается», — призналась Андреевна.