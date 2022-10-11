Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
23 минуты назад

Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности

Lenta.ru

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в TikTok.

Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

31-летняя знаменитость ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу:

«Если вы бисексуальны, владеете ли вы зеленым диваном из вельвета?».

Ратаковски, в свою очередь, показала подписчикам указанную мебель и молча улыбнулась на камеру.

Поклонники оценили смелость манекенщицы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными кадрами.

«Как много звезд совершили каминг-аут и я очень рада этому факту!», «Лучшая», «Как же я горжусь тобой, Эмили», «Красотка», — высказывались фанаты.

Звёзды,Шэй Митчелл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители