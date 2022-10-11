Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в TikTok.
31-летняя знаменитость ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу:
«Если вы бисексуальны, владеете ли вы зеленым диваном из вельвета?».
Ратаковски, в свою очередь, показала подписчикам указанную мебель и молча улыбнулась на камеру.
Поклонники оценили смелость манекенщицы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными кадрами.
«Как много звезд совершили каминг-аут и я очень рада этому факту!», «Лучшая», «Как же я горжусь тобой, Эмили», «Красотка», — высказывались фанаты.