Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски призналась в бисексуальности. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

31-летняя знаменитость ответила на ролик актрисы Шэй Митчелл, в котором последняя демонстрирует зеленый вельветовый диван и произносит фразу:

«Если вы бисексуальны, владеете ли вы зеленым диваном из вельвета?».

Ратаковски, в свою очередь, показала подписчикам указанную мебель и молча улыбнулась на камеру.

Поклонники оценили смелость манекенщицы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными кадрами.