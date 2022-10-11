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24 минуты назад

88-летняя Софи Лорен вышла в свет впервые за долгое время

Super.ru

Софи Лорен давно не появлялась на публике. Но вчера, 10 октября, у легендарной итальянской киноактрисы появился веский повод для этого: в Милане открылся еще один ресторан ее собственной сети. На мероприятии звезда фильма «Подсолнухи» выглядела, как всегда, роскошно: на ней был белоснежный брючный костюм, колье и серьги со множеством бриллиантов.

88-летняя Софи Лорен вышла в свет впервые за долгое время
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Легенда кино, родившаяся 20 сентября 1934 года в Риме, последний раз давала большое интервью изданию AARP THE MAGAZINE год назад. Тогда звезда заявила: «Иногда, когда я говорю, что мне 86 лет, я не верю в это. Я чувствую себя на 20» и сказала, что любит смотреть фильмы, работать и ходить в церковь. Также она поделилась несколькими советами, которым следует и сама.

Во-первых, Софи всегда подбадривает себя, во-вторых, считает крайне важным много общаться и всегда быть на связи с семьей. И третий урок, который она усвоила: нужно стараться наслаждаться каждым моментом жизни, в том числе самым маленьким, пусть даже это будет радость от самой обычной плитки шоколада. Также Лорен призналась, что избегает негативного мышления.

«Если вы здоровы и делаете то, что вам нравится, вы не можете думать: «Боже, завтра я умру!» — заявила живая легенда.

Звёзды,Софи Лорен,
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