Бритни Спирс рассказала, за что ее впервые сильно ударила мать

«Веселым» историям Бритни Спирс о ее отношениях с отцом и матерью нет конца и края. На днях певица опубликовала пост в Инстаграме (запрещен в РФ), который, как всегда, почти сразу удалила. В нем она пожаловалась на свою маму: артистка утверждает, что однажды Линн Спирс отвесила ей такую сильную пощечину, что она никогда этого не забудет.

Бритни разгневала мать своим поздним возвращением с вечеринки: она пришла домой в 4 утра после гуляний с Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Особенно возмутило Линн то, что, пока дочь отплясывала с подругами в клубе, она сидела с ее сыновьями — Джейденом и Престоном (муж Кевин на тот момент ушел от исполнительницы). Напомним, дети давно не разговаривают с Бритни, жалуются на ее плохое отношение к ним и свои «моральные травмы», полученные из-за обнаженных фотографий нерадивой звездной мамы.