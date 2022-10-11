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14 минут назад

Бритни Спирс рассказала, за что ее впервые сильно ударила мать

Super.ru

«Веселым» историям Бритни Спирс о ее отношениях с отцом и матерью нет конца и края. На днях певица опубликовала пост в Инстаграме (запрещен в РФ), который, как всегда, почти сразу удалила. В нем она пожаловалась на свою маму: артистка утверждает, что однажды Линн Спирс отвесила ей такую сильную пощечину, что она никогда этого не забудет.

Бритни Спирс рассказала, за что ее впервые сильно ударила мать
Фото: Super.ruSuper.ru

Бритни разгневала мать своим поздним возвращением с вечеринки: она пришла домой в 4 утра после гуляний с Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Особенно возмутило Линн то, что, пока дочь отплясывала с подругами в клубе, она сидела с ее сыновьями — Джейденом и Престоном (муж Кевин на тот момент ушел от исполнительницы). Напомним, дети давно не разговаривают с Бритни, жалуются на ее плохое отношение к ним и свои «моральные травмы», полученные из-за обнаженных фотографий нерадивой звездной мамы.

Звёзды,Линдси Лохан,Перис Хилтон,Бритни Спирс,
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