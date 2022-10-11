Кому из российских артистов не везет в бизнесе

Многие звезды шоу-бизнеса пробуют себя в предпринимательстве: открывают рестораны или салоны красоты. Однако не у всех получается грамотно вести свое дело.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Звезды эстрады подались в бизнесмены. Кто смог добиться успеха на новом поприще, а кого ждал оглушительный провал?» – пишет «Пятый канал».

Так, например, рэпер Моргенштерн* открывал свой ресторан. Он проработал примерно год, а затем проверяющие органы начали находить нарушения санитарных норм, правил пожарной безопасности и торговли алкоголем.

Певец Григорий Лепс попробовал себя сразу в нескольких сферах. У артиста есть собственный продюсерский центр, ювелирный дом и производство люксовой оптики. Также он запустил бренд алкогольной продукции премиум-класса имени себя.

В свое время Лепс открывал караоке-бар, рюмочную и ресторан. Пандемию смогло пережить только первое заведение. Певец признался, что сам в бизнесе мало что понимает и отвечает в основном за рекламу.

Тем не менее, СМИ пишут, что дела у Григория Лепса все-таки идут не очень хорошо. В 2020 году общие убытки артиста составили более 3 миллионов рублей.

Пандемия сказалась и на бизнесе других артистов. Например, Гарику Харламову пришлось закрыть креативное агентство, а Михаилу Галустяну компанию по разработке мобильных приложений.